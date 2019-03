Melissa Klug sobre participación de Diego Chávarry en 'EVDLV': "Es libre de hablar lo que quiera"

Melissa Klug rompió su silencio tras conocer que su ex pareja Diego Chávarry se sentará en el sillón rojo del programa 'El valor de la verdad' para contar su verdad de varios episodios de su vida.

"Tenemos un acuerdo extrajudicial donde ninguno de los dos debemos mencionarnos ni hablar. Él (Diego Chavarry) es libre de hablar lo que quiera, no puedo callarlo; pero vamos a ver si es su verdad, ¿no?", comentó la 'Blanca de chucuito' al diario Trome.

Con respecto a la relación que mantuvo con el ex futbolista, Melissa Klug indicó que le está agradecida por su apoyo en sus momentos difíciles.

"Él apareció cuando me sentía vulnerable y me ayudó muchísimo. Estoy agradecida con eso. Luego, no terminamos bien, no nos entendíamos en muchas cosas y por eso decidí terminar la relación. Pero rescato que me apoyó bastante", sostuvo.

