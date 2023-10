Melissa Klug volvió a referirse sobre su matrimonio con Jesús Barco y aseguró que está emocionada por vivir una nueva etapa junto al futbolista.

En una entrevista para ‘América Espectáculos’, Melissa Klug aseguró que la boda con el futbolista de Sport Boys será la definitiva, por lo que quiere lucir en buena forma.

“Yo quiero estar bien, no quiero que se me salgan los ‘mondongos’. Además, me voy a casar por última vez y quiero estar regia” , dijo.

La empresaria compartió que está viviendo un embarazo diferente a los anteriores y está enfocada en que todo vaya tranquilo y en armonía. Además, la ‘Blanca de Chucuito’ deslizó que su boda se realizaría entre el 2024 y 2025.





