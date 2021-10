Melissa Klug se refirió a los rumores que señalan que estaría esperando un bebé de su prometido Jesús Barco. Las especulaciones empezaron después de que el deportista compartiera un misterioso mensaje en sus redes sociales.

La empresaria explicó que el mensaje de Barco hacía referencia a su auto nuevo que acaba de recibir.

“Todavía no hay novedades en ese sentido, cuando Dios lo mandé (un bebé) será bienvenido”, dijo al diario Trome. “Está feliz porque el miércoles le entregaron su auto, son sus logros y yo los festejo junto a él”, agregó.

Por otro lado, Klug confesó que sueña con una boda en el Caribe, vestida de blanco y acompañada de toda su familia.

“Todavía no hay fecha, pero tengo que ver bien porque mi familia es numerosa, somos una banda y para viajar al Caribe, que me encanta, hay que ahorrar porque no quiero que mi boda sea por canje, aunque no tengo nada en contra del canje porque trabajo con muchas marcas y eso me favorece, deseo que ese momento sea especial”, detallo en referido medio.

Asimismo, Melissa Klug confesó que ya tiene elegido su vestido de boda. “Es que tiene que ser así porque es un momento especial. Ya tengo el modelo de mi vestido, es simple, pero hermoso”, contó.

