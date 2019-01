Melissa Klug revela los motivos del fin de su amistad con Evelyn Vela [FOTOS]

Tras varios años de amistad, Melissa Klug salió al frente para revelar los verdaderos motivos de su alejamiento de la ex bailarina Evelyn Vela.

" Yo creo que primero fueron los chismes, los malos entendidos, luego fue porque yo empecé con mis negocios y ella también. Y la gota que derramó el vaso fue el incidente en la discoteca (donde supuestamente Melissa agredió a Evelyn)", sostuvo en Válgame Dios.

La ex pareja de Jefferson Farfán también indicó que le molestó que la 'Reina del sur' dejara entrever que ella tuvo un 'affaire' con el futbolista Juan Manuel Vargas.

"Ella (Evelyn Vela) sabe que mi amistad con el 'Loco' Vargas es desde hace 16 años. Cuando hemos ido a reuniones, ella siempre ha estado ahí, y entonces me extraña que hable en doble sentido y las cosas las tiene claras, y se ríe", manifestó.

La popular 'Blanca de Chucuito' también dejó en claro que Evelyn Vela ya no es más su íntima. "Ella no es mi amiga. Si fuera amiga no tendría esas reacciones y me consideraría", concluyó.

