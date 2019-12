Melissa Lobatón, hija de Melissa Klug y el exfutbolista Abel Lobatón, apareció con un notable cambio en el rostro en su red social de Instagram, en el video que ella misma compartió se muestra con un piercing en la nariz lo que provocó la reacción colérica de su madre.

Al parecer la menor de las hijas de la también conocida como la ‘Blanca de Chucuito’, se lo realizó sin la autorización de su madre y así lo hizo saber en las historias de Instagram que subió.

“Obviamente mi mamá no me hizo nada, yo llegué con un postre y estaba esperando a que me mirará el piercing (...), hasta que miró el piercing y me dijo ‘¿quién te dio permiso para que te lo hicieras?’ y yo me reí porque ya me lo había hecho antes”, se le escucha decir a Melissa Lobatón Klug en el video.

En el video se aprecia a la menor de las Klug narrando el antes y el después de su piercing con algunas lágrimas los ojos producto del dolor que sintió en el proceso.

Tras la decisión de su hija, Klug no se mostró muy contenta pero se habría hecho a la idea y al ver que no había problema, su hija menor subía historias sin problema.

La hija de Lobatón no fue la única que se hizo este arreglo. La otra hija de Melissa, Gianella Marquina Klug de 18 años, también se realizó un piercing en la oreja y al igual que su hermana lo subió a Instagram.

