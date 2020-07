La empresaria Melissa Klug vuelve a dar de qué hablar luego de ser captada por las cámaras de “Magaly TV: La Firme” con Jesús Barco, futbolista de Universitario Deportes, quien es trece años menor que ella.

“Melissa Klug y un futbolista de 23 años, qué será… su mamá se lo habrá dado para que se lo cuide o ¿Estás de asaltando cunas?”, dijo Magaly Medina antes de presentar las imágenes.

Según el informe, tras salir de sus entrenamientos el pasado miércoles, el deportista usó la camioneta de Gianella Marquina, hija mayor Melissa Klug, para dirigirse al domicilio de la empresaria.

Asimismo, se presentaron unas imágenes donde la expareja de Jefferson Farfán acompaña a Jesús a un centro médico y luego ambos se dirigen al departamento del integrante de Universitario, ubicado en Miraflores.

Si bien no se ve ninguna escena comprometedora, Magaly Medina señaló que entre ambos existe mucha confianza.

“Yo estoy suponiendo, especulando que ella debe ser muy amiga de la mami del chico o que su familia son muy unidas y se lo han encargado que ella lo cuide, pero a mí me parece que la confianza, ella tiene el control remoto de la casa donde vive el chico. Qué confianzas”, dijo la periodista tras presentar su informe.

“Las mujeres también tenemos derecho, un chico de 23 años, por qué no darse un gustito, por favor tenemos derecho. Puede ser un chico que la ha sabido conquistar, (…)A ella siempre le han gustado los futbolistas. No sé si es o no, pero ya te descubrí”, añadió.

