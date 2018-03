La periodista Magaly Medina y el deportista Jefferson Farfá n se encuentran en un lío mediatico, luego que la periodista asegurara que el deportista la invitó a Rusia para una entrevista, mientras que él lo niega.

A todo esto, se agregó la presencia de la empresaria, Melissa Klug , quien supuestamente se reuniría con Medina si se concretaba la entrevista con la 'Foquita'.

Ante esta noticia, Klug salió al frente para aclarar que la periodista nunca la invitó a su set y que no sabe nada del tema.

"No sé que pasó ahí. De repente hubo una descoordinación. Solamente ellos lo saben. Yo no sé, no estoy enterada de nada. Yo no estaba invitada, eso está totalmente descartado. Yo no iba a presentarme en su programa ni nada. A mí nunca me llamó la producción de Magaly ni para entrevistarme ni para hablar", dijo Melissa Klug en una entrevista para el diario Trome.