Melissa Klug presentó al 'amor de su vida' en una tierna foto en Instagram

La quiere como a una madre. Melissa Klug aprovechó su cuenta de Instagram para manifestar todo el cariño que siente hacia su abuelita Ángela.

La empresaria publicó un emotivo mensaje donde aparece junto a la señora de 90 años y su hermano Joseph Klug Orbegozo.

"La Matriarca. Amor de mi vida !!! #mimundoesella #mitodo #miabuelamimadremitodo", escribió.

No es la primera vez que la 'Blanca de Chucuito' expresa el amor que siente hacia su abuelita. Cuando cumplió 90 años, le hizo un video manifestando el profundo agradecimiento que siente hacia ella.



"Me has enseñado de la vida, lo que era bueno y malo. Me has secado las lágrimas, me has levantado y me diste solo tú esa fuerza para seguir. Nada en este mundo sería sin ti lo mismo, eres única. Mi guerrera, mi todo", escribió.