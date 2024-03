Melissa Klug no estaría pasando por un buen momento debido al delicado estado de salud de su abuelita Angelita. La ‘Blanca de Chucuito’ siempre la consideró como su segunda madre.

Como se recuerda, Klug siempre se lucía con su abuelita de 97 años en redes sociales, a quien le agradecía por ser una de las personas que más le enseñó y cuidó. “Viví momentos muy difíciles, pero tu amor me enseñó a sacar fuerzas de dónde sea e ingeniármelas para poder cumplir como madre”, indicó.

“Ser madre tan joven no es fácil para nadie, pero tú me acompañaste desde el primer día y me enseñaste todo lo que necesite, pero debo de confesar que aún te necesito, mis hijos e hijas te necesitan. Nunca podré reemplazarte, eres mi madre y siempre lo serás. Te amo Angelita”, aseguró.

En los últimos días, los seguidores de Melissa Klug se preocuparon por la ausencia de la empresaria en redes sociales, por lo que el programa ‘America Hoy’ se contactó con la ex de Jefferson Farfán. “Está muy delicada( Angelita)... se me va mi abuelita”, se lee en el mensaje.

