Melissa Klug: "A mí nadie me va decir cómo criar a mis hijas, soy mamá desde los 15 años"

Melissa Klug se sentó en el sillón del 'Reventonazo de la Chola' y se animó pronunciarse sobre las burlas que se originaron a raíz que sus hijas no supieron responderle a Rodrigo' Peluchín' González, cuando les preguntó por Martiza Garrido Lecca, senderista que salió en libertad hace poco.

"Esto generó burlas a mis hijas. Han sido semanas de insultos. Las expuse, pero se trataba de una causa benéfica. Lamentablemente confíe en el productor. Se supone que solamente iban a preguntar sobre mi vida. Muchos jóvenes de esa edad aún no están enteradas de esa mujer (Martiza Garrido Lecca). A mí nadie me va decir cómo criar a mis hijas, soy mamá desde los 15 años. Me dolió bastante el comentario que él (Rodrigo Gonzalez) hizo, fue fuera de lugar", señaló en el programa de Ernesto Pimentel.

Al ser preguntado por la terrorista que mantuvo oculto en su vivienda a Abimael Gúzman, líder de Sendero Luminoso, Klug dijó lo siguiente:

"Es la persona que tuvo a Abimael Gúzman...", indicó con un poco de duda. La 'Chola' la ayudó diciendo: "en su casa", lo cual hizo que se terminara por entender su corta definición.

Debe perdonar a Yahaira

Por otro lado, Klug se animó a señalar que tiene una deuda pendiente con Yahaira Plasencia, ex pareja del padre de sus hijos.

"Mi corazón está sanado, ya no guardo rencor para nadie. Siento que aún debo perdonarla. Ella salía en todos los canales, mientras yo pasaba por una depresión severa. Quizás lo hizo por su inmadurez", precisó.

Asimismo, también hizo presente su pesar por la situación que vive Diego Chávarri, su ex pareja, quien fue arrestado por conducir en estado ebriedad.

"Siento mucha lástima. Creo que está en una edad en la que debería madurar y frenar un poco. Es una pena, ojalá que escarmiente", manifestó.