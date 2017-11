Melissa Klug le dedica conmovedor mensaje a su 'primer amor'

Con el corazón en la mano, Melissa Klug reveló a su seguidores quien es su primer amor. Se trata de su hija Gianella Marquina Klug, la hija mayor de la popular 'Blanca de Chucuito', quien cumple 18 años.

A través de su cuenta de Instagram, la empresaria dedicó un emotivo saludo a su primogénita, la primera de sus cinco hijos, quien llega finalmente a la mayoría de edad.

"Hace 18 años que por primera vez conocí mi primer amor ... un amor tan real y tan puro ..que me parecía increíble como un pedacito de mi ser tenía mi corazón latiendo a mil por ella .... no sabes lo feliz q me hiciste y todo lo que me enseñaste hacer por ti", escribió nostálgica.



"Convertirme en madre no fue nada fácil una tarea muy difícil que solamente tú me enseñaste ... jamás imaginé el amor que se sentía la felicidad y el cambio que le darías a mi vida. Pero debo admitir que también llegó el miedo... mi miedo a que pueda pasarte algo. Por eso siempre le pido a Dios que me permita estar a tu lado y de tus hermanos para protegerlos de todo", continuó la empresaria.



"Quiero decirte mi princesa que te amo con todo mi ser y daría mi vida por ti y por tus hermanos. Son realmente lo mejor que me pudo pasar en la vida. Me siento súper orgullosa de la hija que tengo, lo fuerte y aguerrida en que te has convertido. La princesa de mi reino, hoy celebraremos un año más de vida con salud y mucho amor. Deseo que todo lo que te propongas en esta vida se cumpla y recuerda que yo siempre estaré allí para levantarte cuando lo necesites seré tu guía incondicional mi primer amor. ¡Feliz cumpleaños Gianella", finalizó.

Gianella Marquina es la mayor de los hijos de Melissa Klug, quien se convirtió en madre a temprana edad por primera vez.