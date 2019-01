Melissa Klug advierte a Farfán: "No hay forma que Ivana conozca a mis hijos"

Melissa Klug tiene bien en claro la relación que quiere llevar con Ivana Yturbe. Hace unos días, la 'Blanca de Chucuito' comentó que no le gustaba la amistad que tenía su hija Samahara Lobatón con la modelo y ahora aseguró que no permitirá que ella conozca a los dos pequeños que tienen en común con Jefferson Farfán.

En una entrevista con 'Válgame, Dios'', Melissa Klug negó que esté molesta por la nueva pareja de Jefferson Farfán, pero lanzó una advertencia al padre de sus hijos.

"No, no hay forma. Imagínate si no me gustaba la amistad que (Ivana) tenía con mi hija Samahara, ahora imagínate con mis hijos. No hay forma que eso pase", declaró.

La chalaca también lamentó que Jefferson Farfán nunca pueda estar presente para el cumpleaños de uno de sus hijos. "Sería muy lindo que estuviera presente en un cumpleaños de su hijo, ya que siempre por motivos de trabajo, siempre está afuera. Sería muy bonito", manifestó.

Melissa Klug le hace advertencia a Jefferson Farfán sobre Ivana Yturbe. (Latina)

