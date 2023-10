En medio de la polémica que protagoniza Samahara Lobatón por sus comentarios racistas contra Youna, Melissa Klug compartió un contundente mensaje que estaría dirigido a la influencer.

La ‘Blanca de Chucuito’, quien no ha ocultado su complicada relación con la influencer, publicó en sus historias de Instagram un profundo mensaje de reflexión sobre la crianza de los hijos.

“Los papás aman los hijos y los hijos, respetan. Ya si me quiere amar o no, depende de su corazón (...) Hoy en día es común que los papás les mendiguen amor a los hijos y cuando los hijos ven ese quiebre, esa grieta emocional, por ahí se filtran y ya saben cómo manipular a una señora”, se oye en el video que compartió la empresaria.

“Por eso es que tenemos tantas niñas en embarazo, tantos jóvenes en drogas, tantas situaciones complejas, y las madres dicen, no entiendo por qué me paga así, si yo lo amo tanto. Amen a sus hijos, pero no mendiguen amor”, finaliza el video que muchos usuarios creen es una indirecta a Samahara Lobatón.