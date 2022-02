Levantará polvo. La expareja y la madre de dos de los hijos de Jefferson Farfán, Melissa Klug, se sentó en el set de Magaly Medina para contar los motivos y detalles de su separación del futbolista tras 11 años de relación.

"Nos íbamos a mudar a una casa más grande, nos peleamos así, (Farfán) se fue, inauguró la casa y metió mil mujeres", explicó Melissa Klug en el avance del programa de Magaly Medina.

Melissa Klug aseguró que el jugador del Al Jazira, cuando aún tenían una relación, se mandaba mensajes con la cantante. "(Desde que él estaba conmigo) ellos (Jefferson Farfán y Yahaira Plasencia) ya se texteaban", afirmó.

Por otro lado, Melissa Klug reveló que recién se ha enterado que Jefferson Farfán tenía desde hace varios años un departamento "donde hacía todas sus fiestas y al que llamaba el búnker".

Melissa Klug finalmente aseguró que Jefferson Farfán, tras la ruptura sentimental, solo ha ido a visitar a sus hijos una vez.