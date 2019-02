Melissa Klug a Jefferson Farfán: "Gracias por darme dos hijos maravillosos" [VIDEO]

Melissa Klug y Jefferson Farfán celebran un año más de vida de su hijo mayor Adriano. Este pequeño es uno de los dos hijos que ambos tuvieron.

A propósito de este celebración, Klug ofreció una entrevista al diario OJO en la cual tuvo algunas palabras emotivas para el futbolista nacional.

"Muchas gracias por haberme dado dos hijos maravillosos. Agradecida estoy", dijo ella en alusión a Adriano y Jeremy.

Además, Klug aclaró que "es verdad" que ella se hizo conocida por el integrante de la selección peruana. “Es verdad (que me hice conocida por Jefferson Farfán), no lo tengo que negar, fui 11 años la mujer de Jefferson", dijo.

Respecto a algunas críticas que le llegan, Klug hizo hincapié en lo siguiente:

"Yo creo que no te conocen, no se ponen en tus zapatos, no saben lo que has vivido, no vas a ser pepita de oro para encantarle a todas las personas, pero yo las invitaría a conocerme".