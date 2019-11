Porque nada es para siempre y hasta la belleza cansa. El amor acaba y eso lo sabe bien Melissa Klug, quien hace cuatro años dio por concluida la relación amorosa más importante de su vida: su romance y convivencia con Jefferson Farfán.

Fue un amor de juventud que con el tiempo se transformó en una sólida relación de once años. Se conocieron cuando ambos tenían 18 años. Él era un prometedor ‘potrillo’ del Alianza Lima y ella era conocida en su barrio como ‘La blanca de Chucuito’.

“Me enamoré de él cuando no era nada”, dijo en una oportunidad la empresaria, quien ha manifestado en varias ocasiones que admiraba las ganas de superarse y el empuje de su entonces pareja.

No pasó mucho tiempo para que el talento con el balón de la ‘Foquita’ fuese fichado por clubes de Europa. Ella lo siguió y fue en una de esas travesías en la que concibieron al primero de sus dos hijos en común: Adriano. Luego de unos años llegaría el pequeño Jeremmy, consolidando así lo que parecía ser una familia feliz. Pero al parecer, nada estaba más alejado de la realidad.

EL INICIO DEL FIN

La pareja se mantenía alejada de los escándalos, pero las peleas en casa eran cada día más frecuentes, al igual que las acusaciones de infidelidad. Así lo aseguró la misma Melissa en una de las tantas entrevistas que le han hecho sobre el tema. “Él se iba de la casa y luego regresaba", contó en una oportunidad, dando a entender que el deportista no podía evitar darse “escapadas" con sus primos.

Un día, discutieron (como siempre), pero el futbolista no volvió jamás. Se le vio públicamente en el matrimonio de Yaco Eskenazi y Natalie Vértiz, pero no había rastro de Melissa. Las prensa comenzó a especular y la misma empresaria aseguró que el hecho de que no la hubiese llevado a la ceremonia le generó intriga.

Horas después, Jefferson Farfán envió una carta a los medios de comunicación anunciando que la relación de once años con la madre de sus dos hijos había finalizado. "Llevaba tres días sin verlo. Él ni si quiera terminó conmigo, me mandó la carta, nunca me lo dijo, nunca me dio la cara”, contó visiblemente afectada. Por aquel entonces, ella ya comenzaba a sospechar que existía otra persona en la vida de su pareja. Se trataba de la cantante de una popular orquesta de salsa femenina, una muchacha que comenzaba resaltar por sus extravagantes movimientos de cadera sobre el escenario: Yahaira Plasencia.

“Cuando regresé de viaje, después de la carta, ya todo el mundo comenzó a mandarme indirectas. Yo me comencé a enterar por amigas: ‘ellos están conversando, ellos están viéndose’. Yo realmente sé que ellos están mensajeándose desde que Jefferson estaban conmigo”, aseguró Melissa, quien con las semanas confirmó su peor pesadilla.

Yahaira Plasencia y Jefferson Farfán hicieron público su romance solo unas semanas después de la famosa “carta” y el corazón de Melissa se llenó de rencor. No había programa de televisión en el que la ‘Blanca de Chucuito’ no apareciese contando lo que había pasado con quien ella alguna vez consideró “el amor de su vida”.

“Nosotras las mujeres cuando tenemos hijos lo que queremos es conservar una familia, es tener a la mamá, al papá y los hijos. Yo lo anhelaba más porque yo soy de una familia en la que mi papá y mi mamá no estuvieron nunca”, sostuvo conmovida en uno de los tantos magazines a los que acudió.

Jefferson Farfán por su parte, continuaba con su vida al lado de la salsera, publicaba fotografías junto a ella en sus cuentas de redes sociales y se mostraba totalmente tranquilo con la decisión de apartarla de su lado. De cuando en cuando compartía imágenes al lado de sus hijos y cuando hablaba con la prensa, evitaba mencionar a su expareja.

“Las cosas están dadas. Ambos tomamos caminos distintos, pero tenemos dos hermosos hijos que nos van a unir para a toda la vida. Hay un cariño y un respeto hacia él y siempre lo va a haber, muy aparte de tener diferencias”, aseguró Melissa.

CUATRO AÑOS SIN TREGUA

Los años pasaron pero Melissa nunca estuvo tranquila. Incluso después de formalizar su relación con Diego Chávarry y luego de unos meses, con Ítalo Valcárcel, su última pareja y con quien mantiene un romance hasta la actualidad. El capítulo Farfán nunca cerró del todo en su vida y así lo demostró refiriéndose numerosas veces al fútbolista y a la salsera.

Cuando se hizo público que Yahaira Plasencia le habría sido infiel, celebró fiel a su estilo. Por ello, tras hacerse pública una nueva reconciliación entre la salsera y el futbolista este año, se atrevió a opinar y “desearles suerte”. “Él merece una mujer como ella en todo el sentido”, sentenció con sarcasmo.

A estos dimes y diretes se sumaron amenazas de demandas y cartas notariales de ambas partes. Fue tanto el morbo que generó la separación y las acusaciones entre ambos que el jugador del Lokomotiv de Rusia firmó un acuerdo de silencio con la empresaria. Pero ni con eso acabaron las peleas y las indirectas.

Al inicio, tuvo el respaldo de sus hijas mayores: Gianella, Samahara y Melissa, quienes de niñas compartieron casa con Jefferson Farfán. “No conocemos a Yahaira, no sabemos nada de ella, no le hablamos", sentenció en una oportunidad Samahara, hija de la ‘Blanca de Chucuito’ con Abel Lobatón, quien luego cambiaría radicalmente de opinión sobre la conducta de su madre.

Instagram: el emotivo mensaje de Melissa Klug por el cumpleaños de su hija (FOTOS)

Hace unos días la misma Samahara Lobatón anunció en su cuenta de Instagram que dejó la casa materna que compartía con sus hermanos debido a una serie de desacuerdos con su madre, a quien acusó de ventilar su vida privada a los medios de comunicación y atacar sin razón alguna a Jefferson Farfán. Pero no solo eso. La joven llamó mentirosa a la empresaria y dijo que el deportista había sido una figura paterna para ella.

“Este post es para aclarar todo lo que está pasando. Hace unos días fue mi cumpleaños y lo pasé con las personas más cercanas, con mi papá, hermanas, familia y amigos. A mí me encantó, no hay más palabras para eso. Hace más de ocho meses que yo no vivo en mi casa, están en lo correcto, no vivo en mi casa porque no comparto varias cosas con mi mamá, mujer a la que admiro y agradezco todo, pero necesito aclarar muchos temas por los cuales estoy sufriendo ataques en las redes sociales”, inició su extensa publicación en Instagram.

“Llevo una buena relación con el papá de mis hermanos al igual que mis hermanas, es una persona con la que vivimos muchos años de nuestra vida, fue una figura paterna cuando lo necesitamos y con la cual voy a estar siempre agradecida porque si mi mamá Ángela está viva ahora es gracias a él, porque que se la llevo a Alemania cuando ella necesitaba una operación y eso lo reconozco. Si mi mamá comenta o ataca al padre de mis hermanos yo no tengo que recibir ningún tipo de ataque porque yo no comparto lo que ella está haciendo, creo que todo tiene un límite. Ya han pasado 4 años de estas cosas y ya es demasiado para nosotros. Mis hermanos van al colegio y nosotras a la universidad, yo hablo por mí porque estoy cansada de los ataques y sus mentiras”, dijo.

Parte de la resolución del PJ sobre el caso Odebrecht y arbitrajes

Horas después, Melissa contestó, dando a entender que la crisis familiar había llegado a un extremo de afectar al resto de sus cuatro hijos. “Las razones que la motivan las desconozco, entiendo que por su edad haga y diga cosas de manera impulsiva, sin pensar en cómo esto puede afectar a sus hermanos y hermanas. Yo no voy a hablar mal de ninguno de mis hijos porque para una madre no hay hijo malo. Siempre estuve ahí para ella cuando me necesitó y eso nunca va a cambiar”, se lee en el comunicado enviado en sus redes sociales.

La hija mayor de Melissa, Gianella, tampoco se quedó callada tras las polémicas declaraciones de su madre. “Yo cumplo siempre como hermana aconsejando y bueno cada quién es dueño de su propio destino y el karma que se genere. Eso es todo lo que diré. Dos cosas no van conmigo, las mentiras y la hipocrecía”, escribió afectada.

El drama, al parecer, tiene para rato.