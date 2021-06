Melissa Lobatón, hija de la empresaria Melissa Klug y el exfutbolista Abel Lobatón, contó que se encontraba muy triste tras ser víctima de una estafa por internet cuando pretendía comprar un equipo celular.

“Me lo iban a comprar en Estados Unidos, pero yo ya lo quería tener; no sé qué me pasó ese día, ese día estaba como muy desesperada, muy alocada, no sé, me sentía súper rara y decía ‘quiero mi teléfono’”, explicó la joven influencer y resaltó que por apresurarse cometió “ese error”.

La adolescente contó que un familiar pudo haberle comprado un celular en Estados Unidos, pero ella quiso tenerlo rápido y lo adquirió por internet, donde pagó por adelantado para hacer la compra.

“Me dijo (la persona con la que contactó por internet) que tenía que hacerle el depósito supuestamente el 50% adelantado y el 50% cuando te lo entregan”, reveló la hija de Melissa Klug y agregó que depositó todo el dinero para el pago y el costo del delivery, pero este “nunca llegó”.

Melissa Lobatón contó que nadie en su familia sabía sobre la compra que planeaba hacer. “Yo hice todo esto sola, sin consultar a mi mamá ni a mis hermanas, lo hice por apurada, por alocada. Deposité toda la plata, obviamente, me estafaron, perdí los 4.000 soles”, dijo la joven.

