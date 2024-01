Melissa Klug y Jesús Barco, una de las parejas más conocidas en el espectáculo peruano, aparentemente han concluido su relación de tres años, a pesar de tener una hija. Aunque la emprendedora y el futbolista anunciaron su compromiso en septiembre de 2021, decidieron posponer sus planes matrimoniales debido a compromisos laborales.

Sin embargo, parece que su relación ha experimentado un deterioro irreversible, llevándolos a tomar caminos separados. Este 29 de enero, ‘Amor y Fuego’ presentó un reportaje sobre las figuras públicas, destacando una presunta crisis en su relación.

“Según me comentaron de muy buena fuente, Jesús Barco le habría reconocido a Melissa Klug que falló en la relación (...) Las mismas ‘rodriguistas’ me comentaron que ya no se les ve juntos”, agregó el presentador de ‘Amor y Fuego’.

Además, el conductor aseguró que el futbolista Jesús Barco “le ha reconocido a Melissa Klug que falló en la relación”

Tras ello, se dio a conocer que la ‘Blanca de Chucuito’ lo habría dejado de seguir en sus redes sociales.

