Melissa Klug sobre el encuentro entre Angie Jibaja y Farfán: "El tiempo me dio la razón"

Melissa Klug aseguró que no le sorprendió que la modelo Angie Jibaja revelara en el sillón rojo del programa 'El valor de la verdad' que "pasó una noche" con el futbolista Jefferson Farfán en una suite de US$5 mil.



"Hace unos años conté mi verdad y dije las cosas como habían sido. Es un tema delicado (hablar de Jefferson), porque hay una conciliación y mis hijos ya están grandes, pero no me ha sorprendido nada de lo que dijo. El tiempo me dio la razón y siempre me he caracterizado por decir la verdad", dijo la 'Blanca de Chucuito'.

Sin embargo, la madre de los hijos de Farfán no quiso entrar en detalles si realmente cree que solo hubo besos entre Jibaja y el futbolista. "No sé, no estuve presente. Ahí (en el hotel) estuvieron dos personas, ellos pueden comentar", señaló.



También Melissa Klug se refirió a lo problemas que viene afrontando la 'Chica de los tatuajes'. "Si ella siente que necesita ayuda profesional, debería hacerlo por su familia y sus hijos", indicó.

