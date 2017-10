Melissa Klug: "Diego Chávarri me apena mucho, necesita ayuda" [VIDEO]

Melissa Klug considera que su ex pareja de Diego Chavarri debe buscar ayuda profesional debido a los últimos escándalos que ha protagonizado. Asímismo, señaló que es un mal ejemplo.

“Yo no soy quién para aconsejarlo, él toma sus propias decisiones, pero me apena lo que le está sucediendo. Mis hijas hablan con él de vez en cuando, no es que hablen todos los días ni que sean íntimos, pero ya depende de él”, indicó Melissa Klug al programa 'Espectáculos'.

Diego Chávarri, ex jugador profesional, se ha convertido en el centro de escándalos en las últimas semanas. Hace unas semanas fue detenido luego de manejar su vehículo tras haber consumido alcohol. Asimismo, hace poco también fue noticia por participar de una discusión junto a Shirley Arica, Angelo Ricci y Sebastian Barbadillo.

Melissa fue clara. En el programa se le consultó si considera a su ex pareja y amigo de sus hijas como un mal ejemplo y su respuesta fue contundente: “Lamentablemente, se ha ganado esa fama”.

Es por eso que le pidió a Chávarri buscar ayuda profesional para superar esos problemas. “Me apena mucho porque necesita ayuda y está a tiempo, pues todavía tiene 28 años, puede cambiar”, comentó.