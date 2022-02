Melissa Klug y Jesús Barco han estado en el ojo de la tormenta, luego de que se especulara que su romance y sus planes de matrimonio se fueron por la borda. Sin embargo, fue la empresaria la encargada de asegurar que han tenido días complicados, pero harán que “su amor triunfe”.

A través de un comunicado, la popular ‘Blanca de Chucuito’ aseguró que han tomado la decisión de mantener en privado su relación y lo que suceda con ellos como pareja.

“No podemos tapar el sol con un dedo, este mes ha sido muy estresante y complicado para nosotros como pareja. La presión mediática y los continuos juzgamientos que sufrimos como parte de nuestro rol público ha mellado en nuestra relación y por ese motivo tomé la decisión que ustedes ya dieron a conocer en el Instagram, lo que no significa que hayamos terminado”, indicó Klug en el pronunciamiento.

Además, sobre los supuestos motivos del presunto fin del romance, la chalaca también agradeció la preocupación y pidió respeto para su familia.

“Jesús y yo creemos y haremos lo que sea necesario para que nuestro amor triunfe por sobre todo tipo de problema y obstáculo. No pretendemos ser ejemplo de nadie, somos seres humanos que sienten y que también toman decisiones precipitada y estamos comprometidos en aprender de nuestros errores y seguir adelante con nuestro compromiso”, indicó.

Klug anunció que mantendrá su relación en privado y pidió a los medios de comunicación no insistir con una declaración suya o del jugador de fútbol.

“Queremos dejar en claro que ningún tercero tiene nuestra autorización para opinar en los medios como “vocero”, ya que no es nuestra intención fomentar especulaciones que no son. Mis hijas y amistades no tienen intenciones de dar declaraciones por la tranquilidad y seguridad de mis hijos hombres que aún son menores de edad. Pedimos ya no insistir y respetar nuestra privacidad”, puntualizó el comunicado.

Melissa Klug lanza comunicado tras rumores de ruptura con Jesús Barco

ESTE VIDEO TE PUEDE INTERESAR

Perú21TV conversó con el abogado penalista Juan Carlos Portugal sobre Hugo Chávez y su aparición en Palacio de Gobierno pese a estar investigado y con impedimento de salida del país por el caso Petroperú.