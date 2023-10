En una reciente entrevista, Melissa Klug habló sobre su habilidad para descubrir a los farsantes y su relación con la mentira, ya que será la próxima invitada del programa ‘¿Cuál es el verdadero?’. La empresaria aseguró que su pareja, el futbolista Jesús Barco, no le ha mentido.

“Hoy en día, soy muy buena descubriendo a los farsantes(…) Hasta ahora, Jesús nunca me ha mentido, y el día que sospeche de algo, investigaré a fondo” , reveló.

La ‘Blanca de Chucuito’ mencionó que no perdonaría una infidelidad y aclaró que no usa sus redes sociales para mandar indirectas a nadie.

“No le perdonaría una infidelidad a Jesús, no hay forma de que pueda vivir así, es horrible, ya he pasado por eso y realmente no quiero volver a experimentarlo. La paz no tiene precio en esta vida” , aseguró.

Respecto a su embarazo actual, Melissa comentó que es una experiencia totalmente diferente a sus embarazos anteriores, pues ahora está llena de tranquilidad y alegría.

“Antes solía estar a la defensiva y preocupada por muchas situaciones que vivía, ahora todo es tranquilidad, vivo en paz. Me llenan de detalles y me hacen feliz, lo cual me llena de alegría” , concluyó.





