No quiere nada a lo grande. La expareja de Jefferson Farfán, Melissa Klug, reveló que su matrimonio será una ceremonia íntima con la familia y amigos. Esto debido a que no se encuentra muy animada con realizar una gran fiesta para celebrar su unión con Jesús Barco.

La madre de Samahara Lobatón asegura que su romance con el jugador del Sport Boys va viento en popa: “Mi relación con Jesús (Barco) se encuentra muy bien, he celebrado mi cumpleaños 39 junto a él con una cena donde estuvo mi familia, su familia y algunos amigos cercanos, no fue nada del otro mundo... pero eso sí, para mis 40 quiero una gran fiesta, ya me voy para el cuarto piso, ja, ja... y hay que festejar con orquesta y todo, así que voy a juntar mi plata”, bromea la ‘Blanca de Chucuito’ en conversación con Trome.

Pese a que a Klug le gusta celebrar todo a lo grande, sería cosa distinta con la celebración de su boda: “Él sabe que me gustan más los viajes que las fiestas, así que ya veremos. Es que él quiere una fiesta a lo grande y yo quiero ir a la playa... para poder llevar a mis hijos, a nuestras familias y los amigos más íntimos para celebrar tranquilos”, señaló la madre de los hijos de Jefferson Farfán.

“No pienso en una fiesta grande, pues a muchos les pasa que después salen ampayando al esposo el 14 de febrero, hay matrimonios rotos y después para qué tanta inversión”, dijo entre risas para el mismo medio.