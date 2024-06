No se achica. Melissa Klug sigue dando que hablar, pero esta vez por perder un juicio en primera instancia contra Jefferson Farfán , por lo que tendrá que pagarle una fuerte suma de dinero por concepto de “pago por penalidad”. Ante ello, ‘ La Blanca de Chucuito’ aseguró confiar en su abogado y que solo el tiempo le dará la razón.

La empresaria apelará la sentencia que señala que debe pagarle 300 mil dólares al papá de sus hijos por haber violado el acuerdo de confidencialidad que firmaron cuando se separaron para no perjudicar a sus menores.

Melissa recalcó que confía en el trabajo que hace su abogado, por lo que no está nerviosa por el fallo. “Tengo un excelente abogado, así haya sentencias de primera instancia ‘raras’, todo lleva su proceso y, como dice el dicho, el que ríe último”, dijo a Trome.

“Vivo feliz y tranquila, no vivo amargada, ni dolida, ni infeliz queriendo comprar vacíos”, agregó.

Por otro lado, la pareja de Jesús Barcos aseguró que la llegada de su bebé la mantiene ocupada, por lo que aprovechó en salir con el futbolista sin imaginar que iba a estar Farfán. “Un evento con tanta gente, ni sabes quiénes están. Me escapé ese día con Jesús (Barco) para divertirnos porque desde que nació Cayetana ando terriblemente sin vida”, contó.

Por último, aseguró que no piensa tener más hijos y está feliz por la llegada de su segunda nieta, en referencia al segundo embarazo de Samahara Lobatón.





Disputa entre Melissa Klug y Jefferson Farfán

Este veredicto surge en medio de una disputa legal que se remonta al 2016, cuando la pareja se separó y firmó un acuerdo de confidencialidad. Según este acuerdo, ni Farfán ni Klug podían hablar públicamente sobre el otro.

Sin embargo, según la demanda presentada por el exfutbolista de Alianza Lima, Melissa Klug habría incumplido dicho acuerdo en varias ocasiones.

La primera infracción documentada fue en diciembre de 2017, cuando Klug comentó sobre las vacaciones que Farfán tomó con sus hijos y su ahijada.

En esa ocasión, Klug mencionó: “Mis hijos se han ido de viaje con su padre, de ahí no sé quién más ha ido. Yo estoy separada de Jefferson, no sé a quién elige como ahijada o padrino. Yo no sabía que era su ahijada ni esas cosas, no sé si es padrino de viaje”.

No obstante, al tratarse de una decisión en primera instancia, trascendió que Melissa Klug apeló el fallo y el caso será revisado en segunda instancia.

