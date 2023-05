Esta mañana, la expareja de Jefferson Farfán, Melissa Klug, fue invitada al programa ‘América Hoy’ para resolver la duda ‘¿por qué las mujeres los prefieren futbolistas?’. Sin embargo, no ayudó mucho pues aseguraba no saber la respuesta ya que ella no elige a sus parejas por el trabajo que realizan.

La empresaria señaló que el haber mantenido relaciones con futbolistas en el pasado es una coincidencia: “Cuando viene el amor puede ser de un médico, un abogado o un cantante”, aseguró.

“Yo no puedo decir por qué, pero me enamoré y cuando uno se enamora, no sé, en mi caso, yo no veo el oficio ni en que trabaja”, añadió Melissa, quien ha tenido largas relaciones con jugadores como: Jefferson Farfán, Abel Lobatón y Diego Chávarri.

Esto no convenció a la conductora del programa, Janet Barboza, pues ella actualmente tiene una relación con el jugador Jesús Barco.

Melisa Klug revela que fue coincidencia haberse enamorado de futbolistas: “Me enamoré”