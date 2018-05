Melissa Klug sobre Abel Lobatón: 'Debe cumplir con su hija, se pasó de irresponsable'

Tras la reciente denuncia que la ex esposa de Abel Lobatón hizo pública en el programa 'Válgame Dios', Melissa Klug , con quien el ex futbolista tiene dos hijas, lo encaró sin filtro y aseguró que es un mal padre.



La empresaria calificó de lamentable la situación por la que pasa su pequeña, de 11 años, quien no cuenta con su apoyo económico ni moral. "Hoy en día se van presos los que no cumple una pensión de alimentos. [Debe cumplir con su hija]. Yo apoyo a la señora porque lo he pasado y vivido" , dijo la empresaria a diario Popular.



"Tiene que ponerse a derecho. No es posible que la señora se tenga que ir al extranjero para buscarse la vida y poder criar a su niña. Abel se pasó de irresponsable", agregó.



"SE DEMORA"

La popular 'Blanca de Chucuito' señaló, además, que el ex seleccionado se demora en pasar la mensualidad a sus hijas (de 16 años), pero trata de cumplir. "Desde que nacieron mis hijas fui madre y padre para ellas. Así me pase un sol o no, me da igual" , indicó.