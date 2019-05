'Melcochita': "Si la gente quiere que vaya al cementerio, entonces que me den veneno"

Pablo Villanueva, más conocido como 'Melcochita', en conversación con el diario Trome, se pronunció sobre Susana Villarán, quien confesó saber de los millonarios aportes de OAS y Odebrecht a la campaña para evitar su revocatoria en 2013.

El cómico, en entrevista con el medio citado, habló sobre la polémica promesa que hizo al decir que "se iría al cementerio" si Susana Villarán hacía algo "malo" como alcaldesa.

“No hay problema, si las redes sociales me recuerdan lo que dije, pues ya me retiré de la comicidad, porque ahora estoy enfocado en mi carrera de sonero grabando un disco con Zaperoko. Si la gente quiere que me vaya al cementerio, entonces que me den veneno”, indicó el artista.

Al ser preguntado si se arrepentía de su controversial promesa, Melcochita dijo lo siguiente: "No, ella sigue siendo mi amiga, no soy como otros que la niegan como Pedro. A mí nunca me dio dinero, todo fue por voluntad. Ella me da pena, quizá la vaya a visitar. Tengo 83 años y solo Dios decidirá cuándo partiré al cielo".