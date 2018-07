Pablo Villanueva , más conocido como ' Melcochita ', se pronunció sobre la decisión de la Fiscalía de imponerle una reparación civil de S/1' 023,000 para la familia de los agraviados Gilmer Castillo y Jorge Saldaña, víctimas del accidente que ocasionó en el distrito de Paiján, La Libertad.

En conversación con el diario Trome , el popular cómico fue enfático en resaltar que el canal donde trabaja no le paga "mucho" y que solo le alcanza para mantener a su familia.

“Me están pidiendo más de un millón de soles, cuando yo necesito que me den 500 soles porque estoy misio. Lo que tengo es para comer, para mis hijas y su colegio. ¿De dónde voy a sacar ese dinero? La gente está viendo más como un negocio lo del tema del difunto , ha sido un accidente y yo estuve sano”, señaló.

Villanueva aseguró que presentó una apelación. "Si no fuera ‘Melcochita', no pasaría nada, están pensando que soy millonario, solo ven cómo lucrar. Si hubiera sido uno más del montón, no pasaría nada", aseveró.