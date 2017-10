¿Melanie Griffith culpó a Antonio Banderas por padecer de una rara enfermedad?

El matrimonio entre Melanie Griffith y Antonio Banderas fue uno de los más sólidos de Hollywood sin embargo tras 18 años de matrimonio pusieron fin a su relación en buenos términos pero un duro comentario de la actriz haría suponer que aún está herida.

Esto sucedió durante una charla sobre salud a la que fue invitada Melanie Griffith organizada por la la Women's Brain Heatlh Initiative en Los Angeles. Ella reveló que padeció de epilepsia y que el divorcio del actor español la ayudó a superarlo.

“Ya no me siento estresada. (...) Las mujeres nos hacemos cargo de la familia, tenemos un marido, una vida, los niños, la casa, vamos también a trabajar, no podemos dormir por la noche porque estamos atentas a nuestros hijos. Creo que no he dormido bien en los últimos 35 años. Y todavía no lo hago, porque mi ciclo de sueño está totalmente jodido", dijo Melanie y agregó que fue un bálsamo el término de su matrimonio con Banderas.

Tras la polémica causada por sus declaraciones, Griffith tuvo que aclarar el tema y lo hizo a través de su cuenta en Twitter.

“Tuve el honor de hablar en el panel de Women's Brain Heatlh Initiative. Estábamos discutiendo sobre el estrés que vivimos las mujeres con el matrimonio, los hijos, el trabajo, la falta de sueño, el envejecimiento y tantos otros asuntos con los que lidiamos a diario. Hice una broma diciendo que el divorcio fue extremadamente sanador para mí. No estaba culpabilizando a Antonio o a nuestro matrimonio. Lo amo y siempre lo amaré. Me hago responsable de mi salud y continuaré en busca de información para entender mejor a mi cerebro y mantenerme saludable", escribió.