Melania Urbina reveló que fue una de los integrantes de “De Vuelta al Barrio” que dio positivo al coronavirus (COVID-19). A través de su cuenta oficial de Instagram, la actriz reveló a sus fanáticos que superó la enfermedad y habló de su experiencia.

En su texto, la actriz de 43 años confesó que tras conocer que contrajo el virus tuvo muchas emociones y surgieron varias preguntas.

“No es nada fácil recibir la noticia de que tienes covid. Te asaltan de pronto muchas emociones. Miedo, culpa, confusión. ¿Qué hice mal? ¿Habré contagiado a alguien? ¿Podré superarlo? ¿Cómo reaccionará mi cuerpo?”, comentó.

Melania contó que sus síntomas fueron leves. Asimismo, calificó su experiencia como un viaje de fortaleza mental.

“Tuve la gran suerte de que mis síntomas fueron muy leves. Y que no contagié a mi hija, que era lo que más me angustiaba. Mi experiencia se trató más de un viaje de fortaleza mental, de confianza, de mantener la calma y no perder la objetividad”, dijo.

La artista peruana agradeció el apoyo que recibió de la producción de “De vuelta al barrio”, así como de amigos y compañeros de trabajo.

“He tenido la fortuna de recibir apoyo y amor por todos lados. Tengo que agradecer infinitamente a todo el equipo de De vuelta al barrio y a Estela, mi productora, por preocuparse tanto y llamarme cada mañana y cada noche para saber cómo me sentía”, anotó.

“Al apoyo total del canal a través de su maravillosa Doctora Carito y Patricia, su asistenta social. A mis compañeros, a mi familia, a mis amigos y a mis vecinos. Nunca he respondido tantos mensajes y llamadas ofreciéndome ayuda y apoyo incondicional. Todos hicieron que este viaje solitario sea más fácil y llevadero”, agregó sobre el equipo de “De vuelta al barrio”.

