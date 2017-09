Melania Urbina aseguró que ‘Django 2’ será “más fuerte” eróticamente que la primera

La actriz Melania Urbina conversó con Perú21 acerca de su personaje de la 'chica dinamita’ en la película 'Django: la otra cara' que la llevó a la fama y con el que logró sentirse empoderada, sin embargo con el tiempo, también le trajo duros momentos por la carga erótica que contenía dicho personaje.

Melania reveló qué significó este personaje para ella, y se animó a darnos algunos detalles de lo que veremos en la segunda parte 'Django: sangre de mi sangre', que se estrenará en enero del 2018.

¿Qué significó el personaje ‘chica dinamita’ en tu carrera?

-Es un personaje que me ha enseñado y me sigue enseñando tanto de mí misma. Fue un personaje que soñé hacer cuando estábamos en la etapa del casting. Una asaltante de banco con dinamita, una chibola sexy, y lo logré (personificar). Me empoderé, me hice fuerte, y atrevida.

¿Y por qué comentaste que odiaste a este personaje?

-Porque ese sentimiento se fue transformando en una tensión hacia mí misma. Lo llegue a odiar, a pelearme, arrepentirme, he pasado por todos los sentimientos. La he amado y odiado. Ahora que la he vuelto a hacer, me he reconciliado, no solo con el personaje sino con lo que significa en mi vida. Es muy importante para mí y la he vuelto a amar.

Giovani Ciccia ha dicho que la segunda parte de la película ha logrado superar la escena erótica que grabaron en la primera cinta, ¿es cierto?

-Le tengo mucha fe a la película. Aldo Salvini, el director, domina el género de acción, está en su salsa, dará que hablar. Sé por lo que me comentó Giovani que está más fuerte de lo que se esperaba pero es parte de la esencia de ‘Django’ que debe haber erotismo y tiene que haber acción.

¿Cuánto ha crecido este personaje en la segunda parte?

-Han pasado 15 años en nuestra propia historia y en la de la cinta. Realmente seremos nosotros. Es una chica dinamita que está en una situación particular, es emocionante vernos mayores con una mirada de cuarentones.

Por algunos personajes en tu carrera eres asociada con sensualidad y sexualidad, ¿cómo has manejado esto?

-Básicamente (esa imagen) fue por la ‘chica dinamita’, también por otros personajes como ‘La Perricholi’. Ha sido una parte (de mí), con la que también me he peleado. Es una parte que me ha hecho sentir muy vulnerable. Yo no sé qué hubiera sido si ‘Django’, la primera parte, se hubiera estrenado en esta época en la que aparecieron las redes sociales. Creo que no lo hubiera aguantado porque lamentablemente la gente juzga con demasiada facilidad. Más allá de juzgar mucha gente te agrede.

Hombres que te ponen cosas muy fuertes, muy desagradables. Nadie que te quiera decir un piropo te dices cosas de alto calibre. Me han dicho cosas muy agresivas que en cierto momento más ‘chibola', con menos experiencia me las tomé personales, me sentí agredida, violentada, perturbada, por eso también me he peleado con el personaje.

¿Esos comentarios de alto calibre te los decían en la calle?

No, es que cuando apareció las redes sociales la gente nunca se olvidó del personaje. Evidentemente por el tiempo me afecta menos (esos comentarios). Imagino que hubiera sido demasiado (si lo estrenaban cuando aparecieron las redes sociales).

¿Ahora en redes sociales te recuerdan a este personaje?

Ahora me lo recuerdan pero no tanto. Es chévere si lo hacen en buena onda, pero cuando te dicen cosas sexualmente violentas es muy perturbador. Ahora ya soy adulta, no me lo tomo personal. Sé que eso no me puede tocar.