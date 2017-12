'Mel B', ex Spice Girl, se sacó pedazo de piel que llevaba el nombre de su ex esposo La jueza de America’s Got Talent tenía una frase tatuada con el nombre de su ex pareja y, a raíz de la ruptura, decidió retirarlo.

(Getty Images) Mel B, a principios de año, solicitaba el divorcio por “diferencias irreconciliables” pues, de acuerdo a ella, fue víctima de violencia machista. (Getty Images) Getty Images