La actriz estadounidense Meghan Markle confirmó que su padre, Thomas Markle, no asistirá mañana a su boda con el príncipe Harry , en Londres, Inglaterra.

“Lamentablemente, mi padre no asistirá a nuestra boda. Siempre he querido a mi padre y espero que se le dé el espacio que necesita para concentrarse en su salud. Me gustaría dar las gracias a todos los que me ofrecieron mensajes de apoyo. Por favor, sepan lo mucho que Harry y yo deseamos compartir nuestro día especial con ustedes”, señaló Markle en un comunicado difundido por el palacio de Kensington.

Según el portal TMZ, Thomas, de 73 años, se sometió de emergencia a una operación cardiaca y ahora se viene recuperando en México.

Aún no se sabe quién llevará al altar a la novia, pero todo apuntaría a que lo hará su madre, Doria Ragland.

En esta boda real, Elton John será el encargado de subir al escenario para cantarles a los novios.