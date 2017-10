Megan Fox sobre su salida de 'Transformers': “Fue el punto más bajo de mi carrera”

Tuvieron que pasar 8 años para que Megan Fox finalmente hablara sobre su salida de 'Transformers'. En el 2009, la actriz fue despedida de la franquicia tras arremeter contra Michael Bay y compararlo con Aldolfo Hitler.

En conversación con la revista Cosmopolitan, Fox confesó lo difícil que fue este alejamiento. "Con seguridad fue el punto más bajo de mi carrera. Pero sin ‘eso', no habría aprendido tan rápidamente como lo hice”, explicó.

“Todo lo que tenía que hacer era disculparme, y me negué. Era tan testaruda a los 23 que no me di cuenta que era para un bien mayor. Realmente me creía Juana de Arco", confesó la estadounidense.

"(Este hecho) me hirió a mí y a muchas otras personas. Sin embargo, esa oscuridad me hizo crecer espiritualmente. Una vez que me di cuenta de que fui la responsable, aprendí una lección invaluable", relató.

Como se recuerda, todo ocurrió debido a unas declaraciones que dio en la revista Wonderland, donde dijo que el director, Michael Bay, quería “crear una delirante fama de loco”, y “ser el Hitler de sus sets, que lo es".