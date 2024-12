"Me voy a ir hasta el final con la demanda": Yahaira Plasencia advierte a Magaly Medina

Yahaira Plasencia decidió pronunciarse nuevamente sobre las recientes polémicas que la rodean, en especial, sobre la denuncia que interpuso contra Magaly Medina por llamarla 'escort' del productor musical Sergio George.

La salsera expresó su molestia y aseguró que ha llegado a un límite con las acusaciones en su contra. “Hace años no lloraba porque siento que yo he llorado bastante, mucho, por años, pero creo que ya llegó a un límite lo que esta señora trata de hacer conmigo: mancillar mi reputación, tratarme como cualquier cosa, minimizarme, llamarme escort…”, dijo en 'Amor y Fuego'.

La cantante afirmó que no piensa desistir del proceso legal que ha iniciado contra la ‘Urraca’. “Ya me cansé y por eso estoy tomando acciones legales y me voy a ir hasta el final con la demanda”, agregó.

Además, la intérprete de 'Y le dije no' volvió a recalcar que solo mantiene una relación amical con Sergio George y reveló que ya no trabaja junto al productor, pues tienen proyectos musicales diferentes.

¿Qué dijo Magaly Medina en su defensa?

La popular 'Urraca' no dudó en responderle junto a su abogado, Benji Espinoza. La comunicadora negó haber afirmado explícitamente que Yahaira Plasencia fuera una "escort", argumentando que sus palabras fueron sacadas de contexto.

"Yo opino, pero jamás acuso sin pruebas", señaló Medina, reafirmando que sus comentarios se enmarcan en el ámbito de su programa de espectáculos.

En ese sentido, Medina aclaró que la palabra ‘escort’ viene de la lengua inglesa y significa ‘acompañante’, más no prostituta.

