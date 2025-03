"Me parece horrible y se alucina el 'papi'": 'La Chama' revela que Christian Cueva la afanaba

Alexandra Méndez, conocida en el medio como 'La Chama', ha roto su silencio para desmentir cualquier vínculo romántico con el futbolista Christian Cueva.

En una reciente entrevista, la modelo venezolana afirmó que fue el jugador quien desarrolló una obsesión hacia ella, a pesar de sus intentos por mantener distancia.

Según el relato de Méndez, su encuentro inicial con Cueva ocurrió en una fiesta, donde ella mantuvo una actitud cordial. Sin embargo, aclaró que nunca tuvo intenciones de iniciar una relación con él, ya que no lo considera su tipo.

"Le dejé en claro que no íbamos a tener nada porque no era mi tipo", afirmó Méndez. No obstante, la situación tomó un giro inesperado cuando Cueva comenzó a insistir en contactarla, incluso recurriendo al teléfono de su tío después de que ella lo bloqueara en sus redes sociales.

"A mí me pareció ya muy heavy (...) Lo bloqueé de Instagram y volvió a escribirme al WhatsApp del teléfono del tío", reveló en el programa Magaly TV: La Firme.

Ante la persistencia del jugador, Méndez decidió comunicarse directamente con Pamela López, esposa de Cueva. "Le dije, es la última vez o yo le voy a escribir a tu esposa. Yo a ella le escribí y se lo envío a él, cuando le mando el screenshot se quedó loco y no me escribió más. Era algo enfermizo", explicó.

Desde España, donde reside actualmente, Méndez enfatizó que nunca se sentiría atraída por Cueva, llegando a calificarlo de "horrible". "Yo salgo con tipos que me gustan, a mí Cueva me parece horrible y más horrible porque se alucina el papi", expresó.

