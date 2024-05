Luego de causar controversia por su película autobiográfica ‘Chabuca’, Ernesto Pimentel decidió romper su silencio y habló por primera vez sobre la relación de amor y la ruptura que tuvo con el bailarín Álex Brocca.

El conductor hizo un alto a su programa ‘El Reventonazo’ para lamentar el fallecimiento de su expareja y aclarar que su película no busca desprestigiar su imagen ya que solo contó su versión de los hechos, y que fueron los guionistas quienes lo plasmaron en un filme.

“Lamento que no esté. Es muy triste que la gente se atreva ponerle nombre a lo que él no le puso. Hay personas que dicen que es verdad… algo que es una novela. Pero bueno, hay personas que no entienden lo que es la ficción”, señaló.

Evidentemente conmovido, Ernesto Pimentel se sinceró frente a cámaras y aseguró que, a pesar de los años que han transcurrido, le afecta mucho tocar el tema de Álex Brocca. Sin embargo, dijo sentirse aliviado de haber contado su propia historia.









“Han pasado más de 20 años y siento el mismo dolor, la misma fragilidad. Me siento expuesto, pero asumo que es también por mi decisión de abrir mi corazón con ‘Chabuca’. Esta es una película que cuenta lo que he vivido, mi gran amor por mi madre y mi abuela, por Arequipa; que cuenta lo agradecido que estoy con ustedes, que me han permitido celebrar la vida por más de 30 años [...] Es el acto más frágil que he hecho en mi carrera”, añadió.

Respecto a la demanda que entabló contra Álex Brocca por difamación agravada, Ernesto Pimentel dijo que se arrepintió de iniciar acciones legales contra su expareja y que finalmente fue él quien se encargó de pagar la caución.

“Cuando pasó todo esto, Alex perdió un juicio y yo, porque no podía retirar el juicio, pagué la caución. Después de eso nos vimos, y él hacía los comerciales de un producto natural, como hoy aún se hace, para algunas enfermedades. Me duele su partida, la vida me permitió en distintos momentos reírnos, escucharlo, escuchar lo arrepentido que estaba de algunas cosas. Y yo también lo estoy. La vida no es blanca o negra, pero es un maravilloso préstamo”, expresó.





Ernesto Pimentel habla de videos ‘desaparecidos’

El estreno de la película ‘Chabuca’ ha suscitado diversas interrogantes en torno a la relación entre Ernesto Pimentel y Álex Brocca. Muchos se preguntaron por qué no encontraban ningún video que evidenciara su romance en internet. Ante esto, Ernesto habló sobre la falta de registros de su vida personal en internet.

Siento que me hubiera encantado confiar al comienzo de mi vida para que alguien guarde mis recuerdos, tengo muy pocas fotos. Por ejemplo hay muchas cosas que no permanecen en las redes sociales porque son cosas que pasaron en el año 2000″, declaró el artista en una entrevista en ‘Nueva Q’.

Además, Pimentel señaló que la ausencia de videos y registros de sus programas en internet se debe a las limitaciones tecnológicas de la época.

“En el 2000 no había TikTok, no había Instagram, no había Twitter. ¿En qué año exisitió YouTube? ¿Y qué se subía a YouTube? Cada vez era más difícil, no era tan simple como ahora. (...) Mis programas no están en el aire porque eso no se subía antes con la rapidez de ahora”, agregó.





