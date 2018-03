Mayra Goñi y su contundente repuesta a Génesis Arjona tras ofenderla [VIDEO]  

La panameña Génesis Arjona, que se hizo conocida por involucrarla sentimentalmente con Patricio Parodi , usó el aspecto físico de la actriz peruana Mayra Goñi con el fin de menospreciarla y ofenderla, pero no lo logró.

En conversación con una reportera, Génesis Arjona calificó de "llaverito" a Mayra Goñi y afirmó que la protagonista de 'Ven, baila, quinceañera' se ha referido a ella indirectamente en muchas ocasiones por defender a Flavia Laos, quien reveló que estuvo con el 'Pato' Parodi.

"Te lo voy a describir porque su nombre no sé. Es la chica pelinegra que tiene una frente así de grande (usó sus manos exageradamente) y me busca una vez, dos veces, tres veces cada vez que ve un micrófono se la pasa tirando indirectas. O sea supérame, niña, supérame", dijo Arjona.

Este video fue difundido por el programa 'En boca de todos' y se lo hicieron escuchar a Mayra Goñi, quien estaba acompañada de Flavia Laos y Alexandra Fuller.

Mayra Goñi respondió a ofensa de Génesis Tapia. (América)

De forma muy educada y alturada, Goñi respondió: "Me presento para la señorita. Hola, ¿qué tal?, soy Mayra Goñi, soy actriz, soy cantante peruana y no tengo que salir a hablar de alguien para hacerme famosa, para nada".

Tras ser consultada si le molestó el comentario peyorativo sobre su frente, ella lo descartó, pues se siente muy bien con su aspecto físico.

"No (me ha molestado), para nada. Miren mi frente, estoy orgullosa de tener mi frente, me amo como soy, creo que todos tenemos que amarnos y aceptarnos como somos y no tengo ningún problema", agregó Mayra Goñi.