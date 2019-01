Mayra Goñi sobre su soltería: 'Nadie se muere de amor. Si se va uno, vienen varios'

"Nadie se muere amor", señala Mayra Goñi, quien ahora asegura haber aprendido de sus decepciones amorosas. En conversación con 'Instarándula', la actriz reveló que está disfrutando su soltería y que está "fuerte" que nunca.

“He tocado fondo en el amor, he sufrido por amor y eso me ha vuelto más fuerte para que no me afecten otras cosas. Ahora ya no me duele como antes, porque lloraba por todo. Ahora soy más práctica y sé que de amor nadie se muere. Si se va uno, vienen varios”, expresó la recordada protagonista de 'Ven Baila Quinceañera'.

Asimismo, Goñi contó que Fabio Agostini le pidió disculpas, luego de haber insinuado que tuvo más que una relación amical con Nicola Porcella y Pablo Heredia.

“Pasaron algunas cosas y él está arrepentido. Me pidió disculpas, porque le llegaron unos chismes. Me dijo que se dejó llevar por el momento y que nunca había sido celoso, pero ¡qué viva la soltería!”, aseveró la actriz.

“Cualquier cosa puede pasar en el camino, pero me siento bien sola. Van a venir muchos amores, no me desespero, soy joven y estoy tranquila”, agregó.