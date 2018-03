Mayra Goñi a Rosángela Espinoza: "Estoy segura de que Fabio Agostini me quiere" [FOTOS y VIDEO]

Desde que Fabio Agostini y Rosángela Espinoza han iniciado una serie de peleas en 'Esto es Guerra' , muchas personas se han preguntado si realmente se llevan mal o si es que todo se trataría de un show para después juntarlos como pareja.

En ese sentido, Rosángela indicó que Agostini siempre le lanza piropos y ella lo frena ante esa actitud machista. No obstante, la pareja del español, Mayra Goñi aseguró que las peleas que se presentan en el 'reality' son parte del show y los sentimientos están muy claros hacia su pareja.

"Sé que a Fabio le gusto yo solamente (risas) Si no, no estaría conmigo. Él (Fabio Agostini) es tan práctico y sincero que, si algo no le gusta lo suficiente, va a preferir estar soltero. Sé perfectamente que me quiere como yo y estoy segura de mí misma”, expresó la actriz de 'VBQ'.

Te puede interesar: Patricio Parodi: "Nunca tuve nada con Flavia Laos" [VIDEO]

La cantante reiteró que confía plenamente en el español y es por ello que no desea tener ningún enfrentamiento con la polémica'Chica Selfie'. Asimismo, le agradeció a Rosángela por sus consejos sobre el español.

"No quiero responderle a Rosángela porque no quiero tener ningún problema con ella. Quiero quedarme con la imagen que tuve hace un tiempo, cuando compartimos unas escenas porque grabamos un piloto juntas", finalizó Goñi.