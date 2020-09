La actriz y cantante Mayra Goñi está disfrutando de su soltería tanto que ya ni quiere hablar de amor. Así lo demostró en una sesión de preguntas que realizó para sus historias de Instagram.

En el video se ve a Mayra muy entusiasmada por responder las curiosas preguntas de sus seguidores: “A ver vamos a jugar a las preguntitas, stop”, dice la actriz y pasa a leer la pregunta: “¿Consideras que el amor transforma?”.

Y visiblemente fastidiada respondió: “Oye no me hablen de amor”. Y de inmediato pasó a otra pregunta: “¿Te chapaste a 10 en una sola noche?”. A lo que respondió suelta de huesos: “Oye no seas abusivo, no hay tanto material”.

La cantante también confesó que nunca ha salido con un hombre mucho mayor que ella como para considerarlo un ‘sugar daddy’ pero reveló que sí ha tenido ‘sugar babies’.

MIRA 10 cosas que quizá no sabías de Jossmery Toledo

Disfruta de su soltería

La última pareja conocida de Mayra Goñi fue el cantante cubano Nesty, con quien terminó hace unos meses. Desde esa fecha, la actriz de ‘Te volveré a encontrar’ disfruta de su soltería. Aunque en una reciente entrevista para el diario Trome no descartó una reconciliación con el artista.

“El cariño no se va de la noche a la mañana, no hemos terminado haciéndonos daño. Solo Dios sabrá qué pasará si me lo vuelvo a cruzar, ni cuándo lo volveré a ver”, aseguró la actriz, quien aclaró que fue la distancia debido a la pandemia la que los separó.

ESTE VIDEO TE PUEDE INTERESAR

Sheyla Rojas: Estas fueron las relaciones amorosas más sonadas de la ex chica reality