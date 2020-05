La actriz Mayra Goñi no se quedó callada y habló sobre la situación de su relación tras la polémica entre su examiga Amy Gutiérrez y el fin de su amistad luego de decir que se alejó porque no confiaba más en ella por notar actitudes extrañas que tenía la salsera con su pareja sentimental, Nesty.

La actriz también se pronunció sobre los rumores de infidelidad que habrían iniciado a raíz de este distanciamiento. Para sorpresa de muchos, la cantante aseguró que su relación va mejor que nunca y que confía plenamente en el también cantante.

Goñi explicó que nunca ha notado extraño con ella al cubano y que su relación se mantiene más sólida que nunca. “No creo que pasó algo de infidelidad, los que creen se van por otro lado, en todo caso jamás me enteré de que me hicieron ca*****. Estamos bien. Cuando nuestra relación, Dios quiera no pase, llegue a su fin, lo vamos a comunicar sin ningún problema”, indicó la popular ‘Yuru’, dijo la cantante en conversación con el diario El Popular.

¿POR QUÉ SE ALEJÓ?

Esta reciente semana, Mayra Goñi señaló que rompió su amistad con Amy Gutiérrez por Nesty. ¿Qué ocurrió? Según la actriz, la intérprete manifestó que podía “fluir” un beso con el cubano en medio de su participación en el ‘Dúo perfecto’.

Al día siguiente, el reguetonero borró todas sus fotos con Mayra Goñi de Instagram y ella, por su parte, cerró su cuenta.

Sin embargo, un día después, él lanzó un video en redes y aclaró que su relación amorosa con Mayra Goñi seguía pese a la distancia.

