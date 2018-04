Mayra Goñi le respondió así a Yahaira Plasencia tras decir que "las demás son copias" [VIDEO] 

¿Una nueva rival? Mayra Goñi interpretó la canción 'amantes' en su Instagram y esto no pareció gustarle nada a Yahaira Plasencia , quien hace unas semanas está promocionando su nuevo cover, incluso, aseguró que "las demás son copia".

En sus redes sociales, la salsera dijo "yo soy original y las demás son copia" al ritmo de una canción que, al parecer, ha sido un 'misil' para Mayra Goñi. La protagonista de 'Ven, baila, quinceañera' no se quedó callada y arremetió.

"Yo sé que la original es de Greeicy y Mike Bahía. La canté porque estaba promocionando este evento. No tengo idea de lo que hace Yahaira", dijo en América Espectáculos.

Además, explicó que le es indiferente lo que haga o deje de hacer la salsera. "Ay, por favor. No se pasen, la canción no es de ella. Me da igual, que se pelee sola", acotó Mayra Goñi.