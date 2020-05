En las últimas horas, el nombre Mayra Goñi se hizo tendencia luego de los rumores de una separación de Nesty. La actriz y cantante previamente había señalado que su amistad con Amy Gutiérrez llegó a su fin por el artista cubano.

Goñi reveló que se sintió decepcionada de Gutiérrez al al enterarse que dijo que “todo podía fluir con Nesty”.

“Amy compartía camerino conmigo (en ‘El dúo perfecto’), era muy amiga mía y hacía dúo con Nesty. Yo estaba feliz porque confiaba en ella al ciento por ciento", señaló.

La actriz agregó que ella nunca se opuso a que Amy Gutiérrez y Nesty se dieran un beso en el escenario si la producción del reality así lo pidiese como parte del show.

“Después les preguntaron a ellos, y fue ella quien dijo ‘yo soy profesional y si me mandan normal, y si no me mandan pero fluye en el escenario, también’. Eso me incomodó porque siendo mi amiga sostuvo ‘que le fluía’ con mi novio. Me rompió el corazón, me decepcionó", precisó.

“PREFIERO TENER AMIGOS HOMBRES”

Luego de haber revelado esto, Goñi compartió un polémico video de TikTok en la que hace una referencia a la situación que vivió con Amy.

“¿Les ha pasado que una chica les dice: ‘Ay, tú y tu novio son la pareja más bonita del mundo, ojalá duren mucho tiempo’? Y después se enteran que ella es la misma que le quiere quitar a su novio. Por mujeres como esas, prefiero tener amigos hombres”, señala el audio de su grabación.

“¿A ustedes les ha pasado? Cuídense de esas ‘chupamedias’ #Hipócritas #Serruchonas”, escribió Goñi como descripción.

