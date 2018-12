La actriz Mayra Goñi aseguró que guarda los recuerdo agradables de su ex pareja Fabio Agostini y que no siente celos cuando él intenta 'coquetear' con Angie Arizaga.

"Creo que lo hace por molestar, pero no tengo celos, para nada. Ya no estoy con él (Fabio Agostini), así que es libre desde que terminamos, puede hacer lo que quiera. No le tengo cólera tampoco, solo me quedo con los bonitos recuerdos", declaró la actriz al diario Trome.

La recordada protagonista de 'Ven, baila, quinceañera' también comentó que no tiene ningún problema con la participante de 'Esto es guerra'.

"Mi relación con Angie (Arizaga) no ha cambiado, grabamos siempre... No deseo dar más cuerda a esa situación", expresó.

"No me siento culpable de nada, estoy relajada, sé bien lo que hago y estoy feliz, porque tengo la conciencia tranquila", puntualizó Mayra Goñi.

