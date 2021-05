El programa “Magaly TV: La Firme” difundió un video de Mayra Goñi cantando en un restaurante de comida peruana en Miami, Estados Unidos.

Según se pudo observar en el video, la artista peruana interpretó valses peruanos e interactuó con los asistentes, a quienes hizo bailar con su música.

Al finalizar su número musical, la cantante conversó con un reportero del programa de ATV y se refirió a la conductora Magaly Medina.

“Estoy tanto tiempo en este mundo que he aprendido, como se dice, echarme aceite, oídos sordos y enfocarme en lo que tengo que hacer y no me afectan las cosas que puedan pasar, simplemente yo me encargo de taparles la boca con mis actos”, dijo Goñi en referencia a las críticas de Medina.

“Sé que es su trabajo, la entiendo perfectamente y eso es todo”, agregó la protagonista de la recordada telenovela “Ven, baila, quinceañera”.

Por otro lado, Mayra Goñi señaló estar enfocada en su internacionalización. “Gracias a Dios estoy súper bien contactada, estoy comenzando con pie derecho, aquí es más fácil poder contactarte con personas que ya están en el estrellato”, contó.

