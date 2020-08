La actriz y cantante Mayra Goñi contó que trasladaron a su abuelo de 98 años a un hospital por una dolencia y que al llegar al nosocomio intentaron ingresarlo a un área donde había pacientes contagiados con coronavirus (COVID-19).

El sitio de Instagram “Instarándula” compartió los videos del en vivo que realizó la actriz haciendo la denuncia, además informó que los hechos se dieron en un hospital de Ica. En las imágenes, Mayra expresó su indignación con el sistema de salud, y aseguró su abuelo no tenía el virus.

“El sistema de salud en nuestro país es lo peor, me duele que mi abuelo tenga que pasar esto cuando no es así, estaríamos infectados todos los que hemos estado con él. Las personas que siempre lo cuidan de buena manera y no, ellos no están contagiados. No hay forma que él pueda estar contagiado”, dijo Mayra Goñi entre lágrimas.

Según la artista, su familia estaba dispuesta a pagar la prueba de descarte, pero el personal médico se negó a realizar el procedimiento: “Les estamos diciendo: queremos hacerle una prueba molecular. Y no quieren porque saben que va a salir negativa. (...) Mi abuelo ni siquiera lo tenía, ni lo tiene pero si lo meten ahí se va a infectar”.

La actriz de “Te volveré a encontrar” señaló que la edad de su abuelo no es una excusa para tratarlo así. Finalmente, le aconsejó a sus fans que cuiden a sus familiares para que no pasen lo que a ella está viviendo.

“Cuiden mucho a su familia, espero que no pasen por esto porque por la mínima cosa los van a querer combinar con todas las personas enfermas y es lamentable. El hecho de que mi abuelo tenga 98 años no quiere decir que valga menos que los demás”, añadió.

Mayra Goñi desesperada por salud de su abuelo