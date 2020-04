La cantante Mayra Goñi contó que pasó el gran susto de su vida porque pudo ser víctima de violación en otro país.

A través de su cuenta de Instagram, la cantante y actriz de 20 años narró los momentos más difíciles que le tocó pasar con un taxista.

“Fue horrible, viajé a un país (no quiso revelar el nombre) y me alojé en un hotel que estaba en una zona de ‘chicas de la noche’, pero luego un taxista me contó que el lugar era ‘caliente’ y se ofreció ubicarme en otra zona”, relató la actriz.

Mayra Goñi sostuvo que esto pasó en su viaje de Semana Santa y tras comprar snacks en un centro comercial, el taxista la llevó a su hotel, entró a su habitación ayudándola con las cosas y cerró la puerta, pero ella le rogó que no le hiciera daño.

"El taxista me movilizó, al llegar al hotel me ayudó con las bolsas hasta la habitación, pero entró y cerró la puerta. Ahí pensé que me iba a violar, empezó a decirme que le gustaba, así que solo atiné a suplicarle que no me haga daño, y debo haberle dado tanta pena que se fue. No salí del hotel hasta dos días después para irme al aeropuerto”, mencionó.

ESTE VIDEO TE PUDE INTERESAR:

‘Chato’ Grados es dado de alta tras superar una peritonitis

EsSalud