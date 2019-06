Mayra Couto vuelve a desatar polémica tras continuar llamando "munda" al mundo

Insiste. La actriz Mayra Couto, recordada por su personaje 'Grace' en la teleserie 'Al Fondo Hay Sitio', utilizó nuevamente sus redes sociales para volver llamar "munda" al mundo.

Hace aproximadamente un mes, la actriz levantó polémica en Internet tras invitar a sus seguidoras feministas a llamar "munda" al planeta tierra.

"Niñas, ustedes pueden ser lo que quieran ser. No hay nada que no puedan lograr. Y si queremos que en el mundo haya más espacio para nosotras, por qué no le decimos MUNDA?", señaló Couto aquella vez en una de sus publicaciones en Instagram.

En esta nueva ocasión, Couto volvió a mencionar su polémico término tras anunciar que participará del corto 'La munda es nuestra'.

"Esta es Maya. Mi personaje en el corto de Eli Anna Araúz llamado 'La munda es nuestra'. Habla sobre la sangre menstrual y lo importante que es conectarnos con ella, con nuestra cuerpa y la naturaleza. ¡Feliz de actuar esta temática y feliz de ser dirigida por Eliana!", reveló la actriz.

Igual que la última vez, la publicación de Couto ha recibido una gran cantidad de críticas y algunos mensajes de apoyo.