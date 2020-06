Andrés Wiese está en el ojo de la tormenta luego de que una menor de edad lo acusara de enviarle videos de carácter sexual. Además, su excompañera de reparto Mayra Couto usó sus redes sociales para acusar al actor de acoso y bullying durante el rodaje de ‘Al Fondo Hay Sitio’.

Al respecto, la actriz dijo lo siguiente: “Yo también me he sentido acosada por ti, muchas veces cuando hacíamos un plano donde tú tenías que estar detrás de mí he sentido como rozabas tu pene contra mis nalgas. No estoy loca y no me lo estoy inventando”.

“Me has expuesto al bullying con el equipo muchas veces. Diciendo cosas como que yo estaba loca, que cómo era posible que no supiera de lencerías y esas cosas. En ese momento no tenía las herramientas para decírtelo, y ahora las tengo”, agregó.

La actriz recordó que todo el maltrato empezó hace varios años, en un viaje que hicieron a New York en Estados Unidos. En aquella oportunidad, aseguró que Wiese habría intentado besarla pero ella lo rechazó.

“Todo empezó en NY cuando te dije que no tres veces. Intentaste besarme 3 veces, la primera te dije no, la segunda dije tú tienes novia y la tercera te dije no me gustas”, contó.

Tras contar lo sucedido, Couto indicó que planea tomar acciones legales contra Wiese si lo denuncia por difamación.

“Nunca me respondió, ni leyó. Ahora, necesito una abogada feminista. Gracias. Seguro me acusará de difamación. Tengo 28 años y estoy temblando. He callado esto mucho y esperaba unas disculpas. Nada más. Y borraba todo. Le dije a mi club de fans compartido con él que le dijeran que le había escrito. Ninguna respuesta”, concluyó.

